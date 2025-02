Paulistão: Guilherme Alves, técnico do Velo, projeta duelo decisivo contra a Portuguesa

O Velo Clube enfrenta a Portuguesa nesta terça-feira (4), no estádio Benitão, em Rio Claro (SP), às 18h30, em jogo válido pela sétima rodada do Paulistão. O técnico Guilherme Alves considera o confronto direto e decisivo na luta do Galo Vermelho pela permanência na primeira divisão do estadual.

Atualmente, o Velo ocupa a 12ª colocação geral, com quatro pontos, empatado com a Inter de Limeira, primeiro time na zona de rebaixamento.

— O jogo atual faz parte do nosso campeonato, sequência de Corinthians, Red Bull, Novorizontino, Mirassol. Um jogo de interesses comuns, como o Velo x Portuguesa — afirmou o treinador.

A Portuguesa chega ao jogo com cinco pontos na competição, uma posição acima do Velo na tabela. A equipe vem de uma vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Botafogo-SP, lanterna do campeonato.

— A Lusa fez um belo jogo. Jogo aberto, a Lusa muito leve, tem o Cristiano, que passa por um ótimo momento — analisou o treinador do Velo.

Apesar da derrota para o Mirassol por 1 a 0, Guilherme Alves gostou do desempenho da equipe e atribuiu ao goleiro Alex Muralha, do Mirassol, o resultado do último sábado. O Velo dominou o jogo, com 53% de posse de bola e 22 finalizações, contra apenas sete do Mirassol.

— O Paulistão sempre teve times grandes e pequenos. Agora tem os intermediários. O poder financeiro de alguns clubes pequenos tem impressionado. O Mirassol vai dar trabalho. Outro time muito forte é o Novorizontino. São Bernardo.. São times caros, de jogadores acostumados a jogar a Série A do Brasileirão.

O retorno do Velo Clube à Série A1 do Paulistão, após 46 anos, começou com três derrotas consecutivas. No entanto, a equipe se reabilitou ao quebrar um tabu histórico: a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, com dois gols do atacante Daniel Amorim, na quarta rodada. Apesar das dificuldades, Guilherme Alves mantém o otimismo.

— Sabia que ia ser difícil esse campeonato. Início de campeonato complicado, vencemos o Santos, sabemos da dificuldade. Temos de chegar aos 12 pontos — projetou o técnico.

Aos 50 anos, Guilherme Alves relembra o início de sua carreira no futebol, quando foi treinado por Telê Santana, então à frente do São Paulo. E Guilherme revela que usa métodos do “mestre Telê” ainda hoje.

— Eu priorizo sempre o bom jogo, sabendo o que fazer. Liberdade total para jogar, muito focado na parte técnica. A gente treinava muito domínio orientado, repetia as orientações, como passar, cabecear, ficou muito marcado na minha cabeça. Ele trabalhava com as ferramentas que o futebol dava. Algumas coisas que se faz hoje, como preparar o corpo para finalizar, correr, que se usa hoje, ele já fazia também. Gosto de corrigir bastante essa parte técnica — afirma o técnico do Velo Clube.

Agora técnico, na época em que foi jogador, Guilherme foi um centroavante goleador.

No Campeonato Brasileiro de 1999, em que o Atlético-MG ficou com o vice-campeonato, Guilherme Alves se destacou como artilheiro da competição, marcando 28 gols em 27 partidas. Como artilheiro, ele entende da função e não vê, por exemplo, que haja uma crise de “camisas 9” no Brasil.

— Pedro, um baita de um centroavante, baita de um 9. Gosto muito do Yuri Alberto. Você ter pontas hoje é muito melhor para as bolas na área. Quando você coloca o falso 9, aí atrapalha. Temos um 9, Daniel Amorim, quatro gols, é um nove, experiente, que dá resultado. O Endrick é um cara que pintou, que pode ser 9. Pedro é o 9 da seleção, espero que a volta dele seja completa.