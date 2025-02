Corinthians segura pressão do Novorizontino e vence mais uma no Paulistão

O Corinthians conseguiu um daqueles resultados que a Fiel gosta de comemorar: uma vitória conquistada com muito sofrimento. Nesta segunda-feira (3), o Timão superou o domínio do Novorizontino e bateu o adversário por 1 a 0, com gol de Alex Santana, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O Novorizontino finalizou muito mais que o Corinthians, no primeiro tempo chegou chutar sete vezes contra nenhuma do Timão, teve um pênalti desperdiçado após boa defesa de Hugo Souza, mas acabou derrotado jogando em casa para um clube alvinegro que poupou diversos atletas.

A rodada foi antecipada devido à estreia do Corinthians na Pré-Libertadores, contra o Universidad Central, da Venezuela, no dia 19 de fevereiro. Com a vitória, o Timão chegou a 18 pontos, ultrapassou o Mirassol e é líder do Grupo A. O Novorizontino segue na vice-liderança do Grupo C.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Novorizontino. Em 45 minutos, o adversário finalizou 15 vezes e o Corinthians nenhuma. Com amplo domínio, os mandantes tinham o controle da partida e ficaram muito próximos de abrir o placar.

Aos 20 minutos, Hugo Souza derrubou Robson dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade. O atacante Pablo Dyego cobrou e o goleiro do Timão se esticou no canto direito para defender e salvar o Corinthians.

O Novorizontino continuou em cima do Corinthians. Aos 42 minutos, Pablo Dyego ficou perto de se redimir do pênalti perdido. O atacante aproveitou rebote na grande área, disparou uma bomba e a bola explodiu no travessão.

Os mandantes continuaram com o domínio do jogo no segundo tempo. Hugo Souza foi bastante exigido pelo adversário e era o melhor jogador do Corinthians até a metade da etapa final, quando o Timão esboçou uma reação.

Aos 20 minutos, Matheus Bidu cobrou escanteio, Jordi afastou mal, e Giovane aproveitou o rebote para cruzar. Alex Santana cabeceou para abrir o placar no Jorge Ismael Biasi. O Timão marcou em sua única grande oportunidade no jogo.

A competência do Timão foi acompanhada de muita sorte. Aos 37 minutos, o Novorizontino acertou a trave duas vezes na mesma jogada. Após escanteio, Willian Farias cabeceou na trave, e em seguida, Frizzo finalizou no rebote e acertou o travessão.

Alex Santana marcou o gol da vitória do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

O que vem por aí?

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (3), em um dos jogos mais esperados pela Fiel. No Allianz Parque, o Timão enfrenta o Palmeiras, às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Na mesma data do Dérbi, o Novorizontino visita o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, às 19h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 1 CORINTHIANS

11ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

🥅 Gols: Alex Santana (20'/1ºT) (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Félix Torres (COR); Wagninho (NOV); Jean (NOV); Airton Moisés (NOV); Pedro Raul (COR

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO (Técnico: Eduardo Baptista)

Jordi; Dantas, César Martins (Matheus Frizzo), Patrick e Jean Irmer (Willian Farias) ; Fábio Matheus (Bruno José), Luís Oyama, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego e Robson

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Jacaré (Léo Maná), Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo; Alex Santana, Ryan, Charles (Giovane) e Luiz Eduardo (Matheus Bidu); Yuri Alberto (Romero) e Pedro Raul

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Canetto Belotte

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evando de Melo Lima

🖥️VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral