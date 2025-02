Palmeiras x São Paulo: Otimismo, calor e homenagem antes do jogo

A torcida do Palmeiras chegou animada para o clássico contra o São Paulo neste domingo, demonstrando otimismo. Sem perder há cinco rodadas, com duas vitórias e três empates, o Verdão começou a rodada com 16 pontos, na 3ª colocação do Grupo D, com 16 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Milton Neves crava vencedor de Palmeiras x São Paulo e aponta time ‘perdido’

O Verdão vem de uma vitória sobre a Inter de Limeira, mas ainda precisa pontuar para garantir a classificação no Campeonato Paulista. Do outro lado, o São Paulo entra pressionado após três jogos sem vencer, tornando o Choque-Rei ainda mais decisivo.

Palmeiras: confiança na vitória

Os palmeirenses mostraram confiança em um bom resultado diante do rival. Para muitos, a vitória é questão de tempo.

— Hoje vai ser mais fácil superar o São Paulo, eu espero — afirmou Monique Moras, torcedora do Palmeiras. — O São Paulo é um freguês nosso e vai dar tudo certo.

continua após a publicidade

Outro torcedor também demonstrou otimismo e apostou em um placar tranquilo para o Verdão.

— Dois a zero, Palmeiras – disse José Jimenez, torcedor palmeirense.

Com o time embalado, a torcida acredita que a classificação para a próxima fase do Paulistão está cada vez mais perto.

O forte calor na capital paulista foi um desafio a mais para quem compareceu ao estádio. Com temperaturas elevadas ao longo do dia, os torcedores relataram a dificuldade de enfrentar o clima abafado. A temperatura bateu 34º C na capital paulista, mas os termômetros não registravam o calor feito pela massa alviverde.

— Tá muito quente. Eu vim com uma blusa por baixo, geralmente a camiseta do time é bem quente. Ainda bem que o jogo é às 18h30 e não às 16h, porque nesse horário o calor seria ainda pior — comentou Monique Moras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar disso, os palmeirenses garantiram que o calor no caminho até o estádio foi mais desgastante do que dentro da arena. Com a chegada da noite, a temperatura começou a amenizar, tornando o ambiente mais confortável.

Torcedor do Palmeiras se refresca antes do clássico contra o São Paulo (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Homenagem ao ídolo Evair

Uma hora antes da bola rolar, o Palmeiras prestou uma homenagem ao ex-atacante Evair, um dos maiores ídolos da história do clube. Bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores com o Verdão, ele recebeu o carinho da torcida, que celebrou suas conquistas e sua importância para a história alviverde. Ele ainda anunciou a escalação dos donos da casa e, antes de deixar o gramado, agradeceu.

— Foi uma honra vestir essa camisa por cinco anos — exaltou.

Com a arquibancada inflamada e a confiança em alta, agora resta saber se o otimismo dos palmeirenses será recompensado com mais uma vitória sobre o rival São Paulo.