Escalações de Palmeiras x São Paulo: técnicos poupam alguns titulares no clássico

Tudo pronto para um dos jogos mais esperados desta 10ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, escalou seus principais jogadores, com exceção de Estêvão, enquanto Zubeldía, do São Paulo, deixou nomes importantes, como Oscar e Lucas Moura, no banco para o confronto deste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão tem 16 pontos e está no Grupo D, enquanto o Tricolor tem 15 e faz parte do C.

A escalação do Palmeiras tem: Weverton, Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Flaco López.

A escalação do São Paulo tem: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Ruan e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Luciano. André Silva e Calleri.

Palmeiras aposta em 'carrascos' do São Paulo

Enquanto Raphael Veiga já marcou seis vezes contra o Tricolor, Piquerez tem quatro bolas na rede neste clássico. O lateral, inclusive, retornou recentemente e em alto nível para os gramados, após um longo período se recuperando de lesão, e não teve dificuldade em recuperar sua vaga de titular na equipe alviverde.

Quarteto quer voltar a ter 'saldo positivo' em clássicos

Até aqui, Lucas, Oscar, Luciano e Calleri enfrentaram o Corinthians e o Santos, com uma vitória e uma derrota no retrospecto. Contra o Timão, no Morumbis, o setor de ataque funcionou muito bem e mostrou um grande potencial de interação entre o quarteto, responsável pela criação e conclusão das jogadas dos três gols daquela noite. Por outro lado, a dinâmica não funcionou na Vila Belmiro e o Tricolor saiu derrota em noite pouco inspirada dos jogadores.

