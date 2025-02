Botafogo-SP e Red Bull Bragantino enfrentam nesta terça-feira (11), em jogo válido pela nona rodada do Paulistão. A bola às 20h (de Brasília), na Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), com transmissão de TNT, Max, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV. A Pantera tem sete pontos e ocupa a terceira posição do grupo A, enquanto o Massa Bruta é o lanterna do grupo D, com oito somados. ➡️ Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video.

Tudo sobre o jogo entre Botafogo-SP e RB Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo-SP x Bragantino

8ª RODADA - PAULISTÃO

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP);

📺 Onde assistir: TNT, Max , Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV;

🟨 Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário;

🚩 Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Bruno Silva de Jesus;

🖥️ VAR: Matheus Delgado Candançan.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-SP (Técnico: Márcio Zanardi)

João Carlos; Wallison, Edson e Allyson; Alejo Dramisino, Gabriel Bispo, Jean Mangabeira (Sabit), Leandro Maciel e Gabriel Risso; Douglas Baggio e Alexandre Jesus.

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton (Lucão); Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Gabriel), Lucas Evangelista, Vinicinho e Henry Mosquera; Eduardo Sasha e Pitta.

