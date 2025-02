Funcionários da Vila Belmiro se mobilizam para escoar água do gramado antes do clássico

Funcionários do Santos estão se desdobrando para deixar o gramado da Vila Belmiro em condições de jogo para o clássico contra o São Paulo, marcado para a noite deste sábado (1º). A partida, inicialmente prevista para 20h30, já foi adiada duas vezes pela Federação Paulista de Futebol (FPF): primeiro para 21h, depois 21h30, antes de ser antecipada para 21h15.

Uma forte chuva atinge a cidade de Santos desde o início da tarde, comprometendo seriamente as condições do campo. O acúmulo de água em diversos pontos do gramado dificulta a drenagem, formando poças significativas que podem impactar o andamento do confronto.

Gramado da Vila Belmiro fica alagado após forte chuva em Santos. (Thiago Braga/Lance!)

As áreas mais críticas estão próximas ao círculo central, justamente onde, na sexta-feira, foi montado um palco para shows e a aguardada apresentação de Neymar em seu retorno ao clube. A movimentação intensa e a montagem da estrutura podem ter agravado a situação nesse setor.

Durante toda a apresentação do atacante, que iniciou no fim da tarde de sexta e se alongou até a noite, a Vila sofreu com as chuvas. As apresentações musicais de artistas como Mano Brown, MC Bin eS Supla aconteceram debaixo d'água.

O cenário em Santos reflete uma sequência de problemas causados por chuvas em partidas recentes do futebol paulista. No último domingo, o clássico entre São Paulo e Corinthians, no MorumBis, foi adiado por uma hora devido às condições climáticas. Durante a semana, a chuva também obrigou o adiamento do confronto entre Ponte Preta e Corinthians, em Campinas.

A manutenção da partida e o bom andamento do jogo depende da intensidade das chuvas nas próximas horas e da eficiência da drenagem do gramado da Vila Belmiro.