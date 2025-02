Quarteto do São Paulo quer voltar a ter ‘saldo positivo’ nos clássicos

O São Paulo entra em campo na noite deste domingo (16) com a missão de vencer o clássico contra o Palmeiras fora de casa para se reabilitar no Campeonato Paulista e encerrar a sequência de três jogos seguidos sem vitória no estadual. O confronto também coloca em prova mais um teste para o "quarteto mágico" do Tricolor, que disputará seu terceiro clássico em 2025.

Até aqui, Lucas, Oscar, Luciano e Calleri enfrentaram o Corinthians e o Santos, com uma vitória e uma derrota no retrospecto. Contra o Timão, no MorumBis, o setor de ataque funcionou muito bem e mostrou um grande potencial de interação entre o quarteto, responsável pela criação e conclusão das jogadas dos três gols daquela noite. Por outro lado, a dinâmica não funcionou na Vila Belmiro e o Tricolor saiu derrota em noite pouco inspirada dos jogadores.

Oscar e Luciano comemoram gol pelo São Paulo contra o Velo Clube no Paulistão. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Mais uma vez, o São Paulo jogará fora de casa, sem o apoio de sua torcida, e precisará contar com uma noite inspirada de suas referências técnicas para bater o alviverde. Entretanto, as últimas apresentações dos craques não foram positivas. A sequência contra RB Bragantino, fora de casa, e Inter de Limeira e Velo Clube, em Brasília, teve brilho pontuou de alguns dos nomes do quarteto, mas em nenhum momento uma grande partida coletiva deles.

Luciano, por exemplo, chega ao Choque-Rei com o melhor retrospecto e com a melhor fase entre todos. Isso porque o camisa 10 retornou de lesão contra o Velo Clube na quinta-feira e deixou dois gols no empate por 3 x 3. Nesse recorte de jogos, Calleri contribuiu com uma assistência, justamente na última partida, mas Lucas e Oscar não participaram de gols.

A última participação do camisa 7 foi na derrota de 3 x 1 para o Santos, quando anotou o gol solitário do Tricolor naquela noite. Oscar marcou um gol e deu uma assistência na goleada contra o Mirassol, por 4 x 1, no MorumBis. A última vez que atuaram juntos foi justamente contra o Velo Clube, quando Zubeldía voltou a escalar o time titular, seguindo o seu planejamento de revezar o elenco no estadual.

continua após a publicidade

Como o quarteto pode melhorar

Por se tratar de um clássico, é nítido que a participação do quarteto ofensivo esbarra na qualidade do adversário e no cenário que a partida apresentar. Entretanto, pelo recorte dos jogos disputados com os quatro em campo, é possível perceber as interações que deram certo entre eles até aqui.

Lucas e Oscar comemoram juntos gol pelo São Paulo. (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Com a presença de Luciano, Oscar tende a cair mais pelo lado esquerdo do campo, o que não aconteceu contra a Inter de Limeira, quando o camisa 10 estava machucado, e resultou numa partida abaixo do meio-campista, que apareceu pouco nas jogadas do São Paulo por dentro para finalizar.

Oscar ficou responsável por armar as jogadas desde a saída de bola com os volantes e não conseguiu dar suporte a Calleri como uma dupla de ataque ou como segundo atacante. O retorno de Luciano facilita o esquema para o meia contratado nesta temporada.

Lucas também pode se beneficiar com o cenário, já que é um ponta que gosta de jogar em direção ao centro do campo e pode aproveitar boas tabelas com Oscar na frente da grande área ou usar os pivôs Luciano e Calleri, como já aconteceu contra o Corinthians, para buscar finalizações. Além disso, a bola aérea do camisa 8 é de muita qualidade e pode encontrar os três companheiros - que são bons cabeceadores - em boas condições de finalizar ao gol palmeirense.