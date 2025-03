Corinthians x Palmeiras: como apostar na final do Campeonato Paulista 2025? Veja ofertas

A partida Corinthians x Palmeiras acontece nesta quinta-feira (27/03), às 21h35, na Neo Química Arena. O confronto é válido pela segunda partida da final do Campeonato Paulista. A rivalidade já movimenta casas de apostas, que trazem ofertas para a partida.

Além disso, veja, a seguir, nossa análise das odds e os melhores mercados para apostar neste duelo decisivo.

Odds Corinthians x Palmeiras

Corinthians e Palmeiras protagonizam um clássico de grande rivalidade. As duas equipes chegam para a decisão com grande campanha, mas é o Alviverde que aparece como o mais cotado para vencer. As odds indicam 43.5% de chances de triunfo do Palmeiras. Veja a seguir a tabela para o resultado.

Mercado: Resultado final

Vitória do Corinthians - 3.30; Empate - 3.10; Vitória do Palmeiras - 2.30.

As odds foram coletadas na bet365 e estão sujeitas a alterações. Última atualização 26 de março de 2025 às 10 horas.

Ofertas para apostar na final do Campeonato Paulista

Na hora de apostar no Campeonato Paulista é válido ficar de olho nas ofertas. Algumas plataformas trazem condições diferentes para o palpite na decisão.

Com a Sportingbet, o usuário tem uma aposta segura de 50%, com um valor máximo de R$ 20. Neste caso, ao realizar um palpite na final de no mínimo R$ 10, receberá a metade para usar na 1ª rodada do Brasileirão. Para participar, a aposta tem que ser em odds de no mínimo 2.00.

Já na Esportes da Sorte, a promoção é de receber de volta R$ 15 após um palpite de mesmo valor na final Corinthians x Palmeiras. Na oferta, o palpite precisa ser em odds de no mínimo 1.70. Ao participar, terá uma freebet para usar em um múltipla de 4 jogos com odds de 2.20 no Campeonato Brasileiro.

Por sua vez, na Novibet, a promoção oferece odds aumentadas para 50 no clássico Palmeiras x Corinthians. Utilizando o código promocional, o cliente pode fazer uma aposta simples de até R$1,00 no resultado final (vitória do Palmeiras ou do Corinthians), antes do início da partida. Se a aposta for vencedora, os ganhos serão aumentados para o equivalente à odd 50 (por exemplo: R$1,00 apostado com odd 2,00 resultaria em R$2,00 em dinheiro mais R$48,00 em aposta extra).

A aposta extra é creditada em até 24 horas após o jogo e tem validade de 7 dias, sendo limitada a uma por cliente e não combinável com outras promoções.

Visite os sites das casas de apostas para conferir os Termos e Condições completos das ofertas. As promoções podem sofrer alterações.

Vantagem do Corinthians

O primeiro cenário a considerar na hora de apostar é a vantagem do Corinthians. O clube venceu na ida por 1 a 0 e agora joga pelo empate na partida de volta.

Isso faz com que seja possível selecionar o Alvinegro com a dupla-chance nesta quinta-feira. Com a aposta, o clube pode vencer ou empatar. Já o retorno para o palpite é de 1.62 na Betano.

Neste cenário, vale considerar que o Corinthians não perde para o Palmeiras há três partidas. Além do triunfo na ida, teve um empate na 1ª fase. Já ano passado, o Alvinegro levou a melhor por 2 a 0 no Campeonato Brasileiro.

Mando de campo

Outro ponto que merece destaque é que o Corinthians está invicto em casa nesta temporada. Foram 10 partidas disputadas na Neo Química Arena e o Alvinegro saiu vitorioso em nove. Somente em um jogo parou no empate. De qualquer forma, os dois resultados servem para o título.

Vale ressaltar que em todas as 10 apresentações, o Corinthians balançou as redes pelo menos duas vezes. Já a defesa saiu sem ser vazada em três ocasiões.

Esta situação faz com que também seja possível cogitar o empate anula aposta. Neste cenário, o retorno é de 1.60 na Betano se o Corinthians conseguir a vitória. Em caso de empate, o valor apostado retorna para o saldo.

Handicap do Palmeiras

A situação do Palmeiras é delicada. Para ficar com o título no tempo normal, o clube precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. O feito está cotado em 5.00 para 1.00 através da aposta no Alviverde com o handicap -1.5 na Betano.

Ao longo da temporada, o Palmeiras ganhou por dois gols de saldo em cinco das 15 partidas disputadas. Dessas, três foram como visitante.

Caso o clube vença por apenas um gol de diferença, a decisão desta quinta-feira vai para os pênaltis.