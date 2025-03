Corinthians e Flamengo garantiram neste domingo (9) as duas vagas restantes nas semifinais da Supercopa do Brasil feminina. As "Brabas" derrotaram o Grêmio por 3 a 0, na Arena do Grêmio e ficam com a vantagem mando de campo nas semifinais contra o Cruzeiro, já que fez um saldo de gols maior - a equipe mineira venceu o Bahia por apenas 1 a 0.

Vic Albuquerque e Andressa Alves, duas vezes, marcaram os gols da equipe do Corinthians, que vai lutar pelo tetracampeonato da competição. A equipe paulista foi campeã nas primeiras três edições da competição (2022, 2023 e 2024), derrotando Grêmio, Flamengo e Cruzeiro, respectivamente.

No estádio Bezerrão, em Taguatinga, o Flamengo derrotou o Real Brasília por 3 a 1 e também está nas semifinais. Jucinara, Cristiane e Laysa fizeram os gols das rubro-negras, e Luciene Baião descontou para a equipe local. Agora, o Fla vai encarar o São Paulo na luta por mais uma decisão. As Tricolores terão a vantagem do mando de campo, já que golearam o Sport por 4 a 0, na sexta, na abertura da competição.

A CBF ainda não confirmou a data das partidas, mas os dois jogos devem acontecer na próxima quarta-feira (12). A decisão será no domingo, em estádio a ser divulgado.

Crisitane em Real Brasília x Flamengo, pela Supercopa femnina (foto: Paula Reis/Flamengo)

Duelos das semifinais:

São Paulo x Flamengo

Corinthians x Cruzeiro

Resultados da Supercopa feminina:

Sexta, 7 de março

Sport 0 x 4 São Paulo* - Ilha do Retiro (Recife, PE)

Sábado, 8 de março

Bahia 0 x 1 Cruzeiro* - Carneirão (Alagoinhas, BA)

Domingo, 9 de março

Grêmio x Corinthians* - Arena do Grêmio (Porto Alegre, RS)

Real Brasília x Flamengo* - Bezerrão (Gama, DF)

*Classificados