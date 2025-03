Reserva contra o Corinthians, Neymar recebe chuva de críticas: ‘Pipocada’

A torcida do Santos teve uma surpresa não muito agradável na escalação do time para o jogo da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Referência da equipe, o capitão Neymar vai começar a partida deste domingo (9) no banco e foi alvo de uma chuva de críticas.

Neymar no Carnaval do Rio de Janeiro Foto: Reprodução/Instagram

Veja as críticas após Neymar ser reserva contra o Corinthians

No jogo do último domingo (2), contra o Red Bull Bragantino, Neymar foi substituído no segundo tempo da partida com dores musculares. Na segunda-feira, o craque viajou até o Rio de Janeiro para curtir o 2º dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí. Ao lado de Bruna Biancardi, o jogador era um dos convidados do Camarote Rio.

Após a divulgação da escalação para o jogo de hoje com Neymar na reserva, os internautas não pegaram leve nas críticas, lembraram da ida do jogador ao Carnaval do Rio, e mencionaram até a recente convocação do craque para a Seleção Brasileira.

Como vem o Santos?

O Santos quer voltar à final do Paulistão pelo segundo ano consecutivo. Na nona rodada do estadual, o time de Parque São Jorge venceu o Peixe por 2 a 1, em casa, com dois gols de Yuri Alberto. A situação mudou desde então. O Peixe acumula quatro jogos de invencibilidade no Campeonato Paulista com vitórias diante do Água Santa (3x1), Noroeste (3x0), Inter de Limeira (0x3) e Red Bull Bragantino (2x0).

Pedro Caixinha escalou o Peixe com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Thaciano; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.