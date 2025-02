Escalações de Novorizontino x Corinthians: Timão terá jovens da base

O Corinthians encara o Novorizontino nesta segunda-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior paulista. A partida é válida pela 11ª rodada do Paulistão e foi adiantada para não coincidir com a estreia do Timão na Libertadores, no dia 19 de fevereiro.

Com um intervalo curto desde a última partida, a vitória por 2 a 1 contra o Noroeste no sábado (1), o Corinthians entrará com um time alternativo no duelo. Ramón Díaz optou por poupar Matheuzinho, Diego Palácios, André Carrillo, Raniele, José Martínez, Igor Coronado e Memphis Depay, que sequer viajaram para Novo Horizonte.

A novidade ficou pela presença de garotos da base como Jacaré e Luiz Eduardo, que ganham oportunidades no confronto contra o Novorizontino, além do retorno do atacante Giovane que volta a ser relacionado por Ramón Díaz após mais de três meses.

O jogador não vinha sendo titular por um imbróglio contratual com o Corinthians, já que seu vínculo se encerra na metade do ano. Sua última partida pelo clube alvinegro foi no dia 20 de outubro, no empate em 0 a 0 contra o Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil.

No ataque, Ramón Díaz promoveu o retorno de Pedro Raul ao time titular. O centroavante terá a companhia de Yuri Alberto.

Atacante será titular nesta segunda-feira (3)(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

As escalações de Corinthians x Novorizontino

O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; Jacaré, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo; Alex Santana, Ryan, Charles e Luiz Eduardo; Yuri Alberto e Pedro Raul

Eduardo Baptista escalou o Novorizontino com: Jordi; Dantas, César Martins, Patrick e Rodrigo Soares; Fábio Matheus, Luís Oyama, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego e Robson