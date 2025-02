Entenda o motivo da maratona de jogos do Corinthians no Paulistão

Nesta segunda-feira (3), o Corinthians enfrenta o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. O Timão volta a atuar pelo Campeonato Paulista após pouco menos de 50 horas da última vez que entrou em campo.

continua após a publicidade

➡️Ex-presidente do Corinthians, Mário Gobbi se pronuncia após falas vazadas

No sábado (1), o Timão bateu o Noroeste por 2 a 1, na Neo Química Arena. O confronto contra o Novorizontino é válido pela 11ª rodada do Paulistão e foi adiantado para não coincidir com a data de estreia do Corinthians na Pré-Libertadores.

Inicialmente, a partida seria realizada no dia 19 de fevereiro, uma quarta-feira. Neste dia, o Corinthians terá compromisso pela Fase Preliminar 2 da Libertadores, contra o Universidad Central, da Venezuela, em Caracas.

continua após a publicidade

Em comum acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e Novorizontino, a partida foi adiantada. Nesta semana, o Corinthians também encara o Palmeiras, na quinta-feira (20), às 20h, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Paulistão.

Ao todo, serão três partidas em seis jogos, com tempo médio de 48 horas entre eles. Especialistas indicam que o período recomendado de descanso entre um jogo e outro para a recuperação física dos atletas é de 66 horas.

continua após a publicidade

Para evitar desgastes, Ramón Díaz irá promover um time alternativo no confronto contra o Novorizontino. A comissão técnica do Timão optou por poupar Matheuzinho, Diego Palácios, André Carrillo, Raniele, José Martínez, Igor Coronado e Memphis Depay.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis foi poupado do jogo contra o Novorizontino (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Maratona de jogos no Paulistão