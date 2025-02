Ex-presidente do Corinthians, Mário Gobbi se pronuncia após falas vazadas

O ex-presidente do Corinthians, Mário Gobbi, se tornou alvo de críticas após suas falas na última reunião do Conselho de Orientação (CORI) vazarem nas redes sociais. No evento, o antigo dirigente ofendeu os novos associados do clube e criticou Augusto Melo por não aumentar o valor da mensalidade.

Na ata da reunião, que viralizou no domingo (2), Mário Gobbi defende que as mensalidades precisam ser mais caras, que há "bandidos frequentando o clube" e disse, de maneira pejorativa, que havia diversos associados frequentando o Parque São Jorge de chinelo, o que segundo ele, é de "baixo nível".

Nesta segunda-feira (3), Mário Gobbi se pronunciou e defendeu que a ata da reunião não foi redigida e a exposta foi de "natureza maldosa e manipuladora". Entretanto, reconheceu que não escolheu as melhores palavras para defender o seu ponto de vista.

— Reconheço que as palavras escolhidas por mim não foram adequadas, pois transmitem a ideia de que o problema estaria no fato de pessoas de baixa renda frequentarem o clube. A diversidade sempre será uma de nossas virtudes - disse o ex-presidente do Corinthians em comunicado oficial.

Em nota oficial, Mário Gobbi reiterou sua opinião de que a sede social do Corinthians sofre com a presença da entrada do crime organizado, e que se trata da "maior ameaça da história" contra o clube alvinegro.

— Por trás do episódio está aquilo que é a maior ameaça da história contra o Corinthians: a entrada do crime organizado no Parque São Jorge. E o alerta não é meu ou do Conselho, mas de promotores do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) — finalizou o ex-presidente.

Relembre a trajetória do dirigente

Mário Gobbi presidiu o Corinthians de 2012 a 2015. Durante o seu mandato, o Timão conquistou os títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa. Atualmente, é líder do Movimento Reconstrução do SCCP, opositor a Augusto Melo, e defende o seu afastamento do clube alvinegro.