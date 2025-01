O Volta Redonda conseguiu mais um grande resultado no Campeonato Carioca. O Voltaço derrotou a Portuguesa por 2 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira, e se tornou líder da competição. Um dos pilares da equipe, PK comemorou a importante vitória e também a liderança.

continua após a publicidade

➡️Paulo Henrique projeta Vasco na liderança do Carioca: ‘Todo mundo quer’

O jogador, que entrou na segunda etapa, participou da jogada do segundo gol, que foi marcado por Kelvin. Fabrício abriu o placar de pênalti, no primeiro tempo, e Lohan diminuiu para o adversário.

- Valeu toda a garra da nossa equipe para conseguir mais uma vitória. Tivemos uma boa atuação, conseguimos controlar bem a partida e não desistimos da vitória. É um resultado que nos deu a liderança e isso também é muito importante para dar confiança ao nosso grupo. Agora é trabalhar para nos manter lá - disse PK.

continua após a publicidade

PK na vitória em cima da Portuguesa-RJ (Foto: Raphael Torres)

O PK é um dos remanescentes do título da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. Em novembro, o meio-campo foi comprado em definitivo junto ao Monsoon. O camisa 10 exaltou as primeiras partidas que o Voltaço vem fazendo até aqui.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Muito feliz por tudo o que a gente vem construindo nesse início de campeonato carioca. Ontem conseguimos mais uma vitória importante para o nosso objetivo que é avançar as semifinais da competição. Todos nós estamos focados nesse objetivo e tenho certeza que com muita dedicação vamos alcançar isso - finalizou.

continua após a publicidade

Com esse resultado na última rodada, o Tricolor de Aço chegou a 12 pontos e alcançou a liderança da Taça Guanabara. O Volta Redonda volta a campo no próximo sábado (1), diante do Vasco, vice líder da competição. A partida será em São Januário, às 16h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.