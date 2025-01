Vasco tem chances de ser campeão carioca? Analisamos as odds

Após derrotar o então líder do Campeonato Carioca, o Maricá, o Vasco se aproximou ainda mais da ponta da tabela. A vitória por 1-0 na última quarta-feira, 29/01, fez o cruzmaltino ganhar mais uma posição e sonhar ainda mais com o título da Taça Guanabara.

Visitar a Mr. Jack bet >>

O time de Fábio Carrile começou o campeonato estadual com três empates seguidos. No entanto, o que parecia desenhar uma campanha não convincente, tomou forma. Atualmente, o Vasco vem de três vitórias consecutivas e é o grande que está melhor posicionado na competição.

O Gigante da Colina termina a rodada empatado em 12 pontos com o atual líder, Volta Redonda. O desempate ocorre no número de vitórias: com uma vitória a mais, o rival assumiu a ponta.

Descubra como se cadastrar utilizando o código de afiliado Mr. Jack bet.

Próximo compromisso do Vasco

Na sétima rodada, a quatro rodadas do fim da Taça Guanabara, o Vasco enfrenta justamente o Volta Redonda. O confronto direto acontece no sábado, 01/02, às 16h30, no estádio Kleber Andrade. Se vencer, o time de Fábio Carille assume a liderança do Cariocão.

De acordo com as casas de apostas, o cruzmaltino é o franco favorito a vencer a partida. Segundo as odds, a probabilidade do Volta Redonda ganhar o jogo é de apenas 12,5%. Confira as cotações:

Vitória do Vasco

1.38 na bet365

1.34 na Mr. Jack bet

Empate

4.33 na bet365

4.20 na Mr. Jack bet

Vitória do Volta Redonda

8.00 na bet365

7.84 na Mr. Jack bet

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 30 de janeiro de 2025 às 11h30.

Veja nossa seleção das melhores casas de apostas do Brasil para fazer seus palpites.

Vasco tem chances de ser campeão?

De acordo com o regulamento do Campeonato Carioca, a competição acontece da seguinte forma: na primeira fase, as 12 equipes disputam 11 rodadas. O primeiro colocado é o campeão da Taça Guanabara.

Já na segunda fase, os quatro primeiros colocados disputam semifinais e final para definir o grande campeão carioca.

De acordo com a bet365, o Vasco é o segundo time mais cotado ao título do Campeonato Carioca, atrás apenas do Flamengo. As odds para o título cruzmaltino são 3.50.