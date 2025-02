Forte calor: Ferj afirma que pode alterar horários dos jogos do Campeonato Carioca

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) emitiu uma nota, na noite desta segunda-feira (17), afirmando a possibilidade de alterar horários dos jogos do Campeonato Carioca do próximo final de semana. A postura da entidade é a partir de reclamações sobre partidas sob fortes temperaturas no Rio.

- Diante da alta intensidade do calor no Rio de Janeiro, claramente prejudicial à excelência da prática do futebol, a todos os envolvidos no evento e ao torcedor, a Ferj, preocupada e atenta, está em contato com as detentoras de direitos de transmissão do Campeonato Carioca Superbet 2025 para, contando com a sensibilidade de todas as partes, ajustar os horários dos jogos da 11ª rodada da Taça Guanabara e as grades de programação - diz o comunicado da Ferj.

FlaxFlu no Maracanã pelo Campeonato Carioca, competição da Ferj (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Entenda o cenário

Nas últimas semanas, representantes de clubes e torcedores reclamaram sobre os jogos do Campeonato Carioca nos horários de 16h/16h30. O Flamengo é quem mais está se manifestando sobre o assunto. A postura do Rubro-Negro, aliás, vem surtindo efeito.

Anteriormente, a Ferj, após pedido do Rubro-Negro, alterou o horário do clássico com o Vasco, no último sábado, por conta do calor. O confronto passou das 16h30 para as 21h45.

Já nesta segunda-feira, o Flamengo, após pedido de Gerson, mandou uma nota para a Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do RJ) pedindo apoio para a mudança dos horários.