As semifinais do Campeonato Carioca têm mais um time classificado: depois do Flamengo, que garantiu vaga ao derrotar o Vasco por 2 a 0, no sábado (15), o Volta Redonda derrotou o Sampaio Corrêa por 3 a 1, na tarde deste domingo (16), no estádio Lourival Gomes, em Saquarema. Os gols foram marcados por Sanches, Bruno Santos e Mirandinha, para os visitantes, e Octávio, para os donos da casa.

continua após a publicidade

➡️ Veja a classificação do Campeonato Carioca

Com o placar, o time da Cidade do Aço chegou aos 20 pontos na classificação, no segundo lugar com a mesma pontuação que o líder Flamengo, mas com saldo de gols menor (15 a 2). Com isso, faltando uma rodada, o Voltaço não pode mais ser alcançado e garante pelo menos a segunda posição geral. Consequentemente, leva para as semifinais a vantagem de jogar por empate em pontos e saldo de gols ao fim das partidas de ida e volta.

Um time grande vai ficar fora das semifinais do Carioca

Restando duas vagas para as semifinais, um time de tradição vai ficar fora da disputa pelo título carioca este ano: Botafogo, Fluminense e Vasco vão brigar pelas terceira e quarta posições, e um deles vai ter que disputar a Taça Rio, torneio de consolação para os quaificados entre os quinto e oitavo lugares.

continua após a publicidade

Faltando apenas uma rodada, toda marcada para o próximo sábado (22), estão na briga pelas vagas restantes Madureira (3º, com 15 pontos), Vasco (4º, com 14), Fluminense (5º, com 14), Botafogo (6º com 13), Sampaio Corrêa (7º com 13), Nova Iguaçu (8º com 13) e Maricá (9º com 12, mas com uma partida a mais por disputar, contra a Portuguesa, neste domingo, no Luso Brasileiro).

O Madureira é o único que depende apenas de si mesmo para ficar com uma vaga: ele enfrenta o Nova Iguaçu, fora de casa, no Estádio Jânio Freitas, e só precisa vencer. Vasco e Botafogo, que se enfrentam na rodada final, e Fluminense precisam vencer e torcer para que não sejam superados por outros dois times da lista, tanto em pontos quanto em saldo de gols em caso de empate.

continua após a publicidade