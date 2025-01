Zico comenta homenagem que receberá do Campeonato Carioca: ‘Privilegiado’

Zico compareceu à cerimônia de abertura do Campeonato Carioca nesta quinta-feira (9), no Museu de Artes Moderna, no Rio de Janeiro. O maior jogador da história do Flamengo será homenageado pela competição em 2025, e taça do torneio levará o nome do ex-jogador. Em toda a carreira, o Galinho conquistou o estadual sete vezes, todas com a camisa do Rubro-Negro.

O troféu do Cariocão terá o nome de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. O ídolo do Flamengo contou como é sua relação com o presidente da FERJ e revelou o momento em que soube da homenagem que receberá da competição.

- Foi o próprio presidente que me ligou. A gente tem tido sempre contatos, né? Fiz amizade com

ele já de algum tempo, desde que tinha o CFZ do Rio. Ele não era nem presidente da federação - disse Zico sobre a homenagem.

- É lógico que a gente se sente privilegiado, honrado de ter o meu nome na taça do campeão. Procurei sempre honrar o Campeonato Carioca, foram muitos anos disputando e procurei sempre fazer o melhor para que o Rio de Janeiro continuasse firme num campeonato mais charmoso, num campeonato dos mais difíceis. Era um período que a gente valorizava muito mais a competição do que hoje e o presidente tem feito um esforço grande para que isso continue a acontecer - completou.

Troféu do Campeonato Carioca levará o nome de Zico em 2025 (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Nos últimos anos, o futebol carioca voltou a mostrar força e conquistou a Libertadores da América nos últimos três anos, fora outros campeonatos nacionais. Sobre este momento, Zico vê com bons olhos o desempenho dos clubes do Rio de Janeiro.

- Hoje é um futebol que vive um grande momento. Tomara que o Vasco consiga crescer bastante, porque esses quatro grandes do Rio são muito importantes para o futebol brasileiro. Os últimos campeões de Libertadores foram do Rio de Janeiro. Então, o Campeonato Carioca merece uma competição desse nível - finalizou Zico.