Depois de um ano glorioso com a conquista da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo volta a campo neste sábado (11) para iniciar a temporada de 2025 no Campeonato Carioca. O Alvinegro estreia contra o Maricá, no Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília), em duelo que abre o estadual.

Com a disputa da Copa Intercontinental, ao final de dezembro, o elenco principal do Glorioso se apresenta apenas no dia 14 de janeiro, depois do início da competição. Sendo assim, a equipe que vai a campo neste final de semana será composto por jogadores do sub-20 e atletas que estão retornando de empréstimo.

Alguns nomes já são conhecidos da torcida como o atacante Matheus Nascimento, Kauê, Carlos Alberto, o goleiro Raul e o meia Patrick de Paula, que faz seu retorno ao clube carioca. Além deles, o atacante Jeffinho vai integrar o elenco para a competição depois de se recuperar de lesão e ser comprado de forma definitiva junto ao Lyon.

Depois de dois anos ficando de fora das semifinais do torneio, o Alvinegro encontra nesta temporada, a possibilidade de voltar a elite do futebol carioca em busca de mais um título que enfrenta jejum. O Glorioso não sobe ao topo do pódio da competição há oito anos, quando venceu o Vasco, por 3 a 2, na decisão de 2018.

Ainda que não haja retrospecto de jogos oficiais entre Botafogo e Maricá, o histórico coloca o clube de General Severiano como principal candidato a estrear com vitória. O Alvinegro é 21 vezes campeão carioca, além de ser o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. Já o Maricá fará sua estreia na elite do futebol do Rio de Janeiro.

Para 2025, a meta de John Textor é continuar alçando voos altos, com o Mundial de Clubes como principal objetivo. O estadual, no entanto, não é prioridade, pelo menos nas rodadas iniciais. O elenco principal só deve entrar em campo a partir da quinta rodada, contra o Bangu, no dia 26.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Maricá - Campeonato Carioca

1ª RODADA - Taça Guanabara

🗓️ Data e horário: sábado, 11 de janeiro de 2025, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Raul, Vitor Marinho, Gabriel Justino, Serafim, Lucyo; Kauê, Patrick de Paula, Newton, Matheus Nascimento; Carlos Alberto e Adamo

MARICÁ (Técnico: Reinaldo)

Dida, Clayton, Mizael Monteiro, Ramon Batista, Rafael Carioca; Lucas Zen, Muniz, Emanuel, Johan Mina; Kevin Mercado e Felipe Resende

