Jorginho cutuca Vasco ao elogiar SAF do Coritiba: ‘Mais séria’

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 12:01 • Curitiba (PR)

Treinador do Coritiba, Jorginho elogiou o projeto da SAF de seu clube após a vitória sobre o Ituano, pela Série B. Na sequência, o comandante ainda cutucou a parceria entre o Vasco e a 777 Partners.

- O Vasco, naquela oportunidade, teve a chance de estar com uma SAF, mas as coisas não deram tão certo assim como a gente imaginava. O Pedrinho subiu, e eles estão em um processo de muita organização. É o que está acontecendo aqui no Coritiba. Não quero julgar ninguém, mas acho a nossa SAF muito mais séria, pés no chão, e principalmente os profissionais contratados aqui, que são de altíssimo nível.

Em maio, a justiça suspendeu o contrato do Vasco com a 777 Partners e devolveu o comando ao clube associativo, cujo Pedrinho é o presidente. A decisão foi baseada em supostas fraudes financeiras cometida pela empresa que comprou o Cruz-Maltino.

Nesse momento, o Gigante da Colina sonha com a conquista da Copa do Brasil e luta por uma campanha melhor no Brasileirão em relação a temporada passada. O clube tem como objetivo voltar a disputar competições continentais em 2025.