Vasco tem recorde negativo desde o retorno de Philippe Coutinho; veja

Philippe Coutinho, em ação no empate do Clássico dos Milhões entre Flamengo x Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 12:23 • Rio de Janeiro

Maior nome da janela de transferência do Vasco na temporada, Philippe Coutinho não teve o retorno dos sonhos ao clube que revelou. Desde sua reestreia com a camisa cruz-maltina, o time carioca não venceu enquanto o meio-campista tenha entrado em campo.

➡️ Philippe Coutinho chega a marca expressiva com a camisa do Vasco

Mesmo sendo o herói do Gigante que garantiu o empate contra o Flamengo, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão, o jogador não conseguiu ajudar o time carioca a vencer enquanto esteve nos gramados. Em seis jogos disputados, foram três empates e três derrotas.

Em sua reestreia pela equipe, Coutinho ainda recuperando condições de jogo, entrou na segunda etapa, mas não mudou o panorama de uma partida dominada pelo Atlético-MG em Belo Horizonte, em derrota por 2 a 0.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Sofrendo com uma lesão, o Pequeno Mágico foi uma "notícia boa" para os torcedores, apesar da derrota para o Palmeiras, neste domingo (22), em Brasília. Em campo por cerca de 25 minutos no segundo tempo, Coutinho mostrou sua habilidade característica. Em um lance, já no fim da partida, deixou três jogadores do Palmeiras no chão.

Números do Vasco enquanto Philippe Coutinho esteve em campo

⚔️ 6 jogos

🚥 0V - 3E - 3D

📊 16.7% aproveitamento

⚽️ 4 gols

🚫 8 gols sofridos

🛠 8 grandes chances

🔓 18 grandes chances cedidas

👟 57 finalizações

⚠️ 99 finalizações sofridas