Philippe Coutinho chega a marca expressiva com a camisa do Vasco

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 12:11 • Rio de Janeiro

De volta ao Vasco após 14 anos na Europa, o meia Philippe Coutinho atingiu uma marca expressiva com a camisa do Gigante da Colina. Desde que retornou, o atleta entrou em campo em seis partidas, completando 50 jogos pelo Cruz-Maltino.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Nos profissionais desde 2009, o jogador tinha, até a volta, 44 jogos pelo Vasco. Na temporada de estreia, foram 12 partidas. Em 2010, 32 jogos. O atleta marcou, até o momento, seis gols pelo clube.

Sofrendo com uma lesão, Coutinho foi uma "notícia boa" para os torcedores, apesar da derrota para o Palmeiras, neste domingo (22), em Brasília. Em campo por cerca de 25 minutos no segundo tempo, o Pequeno Mágico mostrou sua habilidade característica. Em um lance, já no fim da partida, deixou três jogadores do Palmeiras no chão.

Ao fim do jogo, Rafael Paiva, em entrevista coletiva, falou sobre a possibilidade de escalar o meia ao lado de Payet, outro astro do clube.

— O Coutinho já entrou com uma minutagem um pouco mais alta. Fez um grande jogo, que pensa diferente. Tem uma capacidade técnica e interpretativa do jogo absurda. O plano para o Coutinho é mantê-lo na maior sequência possível de jogos sem perdê-lo. Acho que é um processo. Não temos dúvidas de que os dois jogadores juntos vão dar uma qualidade técnica absurda, mas o jogo também tema a fase defensiva. Sabemos que podemos sofrer muito com os dois juntos. O primeiro objetivo é manter o Coutinho o máximo de tempo possível até ele aguentar próximo de um jogo todo para tomarmos essa decisão mais para frente, afirmou.