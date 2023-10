CBF ‘aumenta’ premiação de 12 clubes na Copa do Brasil 2023; saiba o motivo

A Copa do Brasil 2023 terminou com o São Paulo campeão, mas outros 11 clubes tiveram uma boa notícia em relação à premiação paga pela CBF. Pela primeira vez, os times que entraram já na terceira fase do torneio vão receber cotas retroativas às duas fases iniciais. Mesmo sem jogar.



A mudança na regra acontece no primeiro ano do novo ciclo comercial (2023-2026) da Copa do Brasil. No período anterior, de 2018 a 2022, os clubes recebiam apenas pelas fases disputadas.