A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e o Lance! montou a seleção com os jogadores que se destacaram. O Palmeiras, que venceu o Internacional e assumiu a liderança da competição, colocou três jogadores no time. O Atlético-MG, que segue na luta pelo troféu, e Corinthians, que respita mais aliviado na briga contra o rebaixamento, também tiveram dois nomes na equipe. Confira.