Outro lateral do Verdão, Piquerez vem sendo um dos melhores jogadores do Palmeiras neste segundo semestre. Com golaços importantes e decisivos, o uruguaio é peça fundamental do novo esquema de Abel Ferreira com três zagueiros. Pendurado com dois amarelos, o palmeirense reza para que ele consiga passar sem ser suspenso até o jogo diante do Cruzeiro.