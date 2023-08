A 21ª rodada do Campeonato Brasileira chegou ao fim, e o Lance! montou a seleção com os jogadores que se destacaram. Líder do Brasileirão, o Botafogo emplacou quatro representantes na lista, incluindo o técnico Bruno Lage. Completam ainda essa relação atletas do Internacional, Athletico-PR, Fluminense, Bragantino, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG e Fortaleza.