Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Palmeiras, o Botafogo é agora também o dono do melhor ataque da competição. Neste domingo o Glorioso venceu o Bahia por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos, chegou a 38 bolas na rede e ultrapassou o Alviverde Paulista, que marcou 37 vezes.



No ano, já são 92 gols marcados em apenas 53 jogos, uma média de 1,74 por confronto. É o melhor aproveitamento do time desde 2007, quando estufou as redes 132 vezes em 68 atuações, fechando a temporada com uma média de 1,94. Na ocasião, a equipe contava com nomes como Lúcio Flávio, Zé Roberto, André Lima e, principalmente, Dodô, que marcou 34 vezes.



Neste século, este vem sendo o terceiro ano com a maior média de gols do Alvinegro. Além de 2007, em 2003 o time também terminou com um rendimento acima de 1,74 g/j. Disputando a Série B, foram 97 tentos anotados em 51 duelos, obtendo uma média de 1,90 gol por jogo. Leandrão, com 17 gols, foi o principal goleador



Com 25 gols - 13 no Brasileiro -, Tiquinho Soares vem sendo o artilheiro botafoguense em 2023, segundo pelo meia Carlos Eduardo, com 10 e Gustavo Sauer, com sete. Luís Henrique, que fechou o placar sobre o Bahia - Diego Costa fez os dois primeiros -, chegou a seis e empatou com Victor Sá na 4ª colocação no ranking.



MAIORES MÉDIAS DE GOLS DO BOTAFOGO NESTE SÉCULO



1º - 2007 - 1,94 g/j

2º - 2003 - 1,90 g/j

3º - 2023 - 1,74 g/j

2008 - 1,74 g/j

5º - 2010 - 1,72 g/j