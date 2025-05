Mesmo sem Coutinho, o Vasco deve vir a campo com um esquema parecido utilizado por Diniz desde a estreia contra o Lanús. A diferença pode ser uma trinca de volantes no meio-campo.

A tendência é de que Mateus Carvalho comece a partida. Com isso, o "triângulo" no meio-campo se inverte, com Hugo Moura mais próximo aos zagueiros, enquanto "Cocão" jogue ao lado de Tchê Tchê.

Escalação do Vasco para enfrentar o Fluminense:

O Vasco deve vir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Mateus Carvalho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

Por que Coutinho não entrará em campo contra o Fluminense?

Philippe Coutinho foi expulso na partida contra o Fortaleza, jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão. Com isso, o meia é um desfalque certo para o Vasco no clássico contra o Fluminense.

Mateus Carvalho deve ser titular contra o Fluminense (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Fluminense e Vasco se enfrentam às 18h30 deste sábado (24), no Maracanã. O clássico é válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.