Escrito por Rafael Oliva e Rafael Marson • Publicada em 21/04/2024 - 07:47 • São Paulo (SP)

Palmeiras e Flamengo se enfrentam pela primeira vez em 2024 neste domingo (21), pela terceira rodada do Brasileirão, no Allianz Parque. Após o último jogo do Verdão, em que acabou derrotado para o Internacional, o técnico Abel Ferreira falou sobre as diferenças entre os adversários, que acumulam protagonismo no cenário nacional nos últimos anos.

Organizados financeiramente e com alto poderio econômico, Palmeiras e Flamengo praticamente concentram as grandes conquistas recentes. Mas quanto cada um investe e quem têm os melhores jogadores? Compare reforços, orçamentos e elencos!

REFORÇOS

O Palmeiras contratou seis jogadores em 2024: Caio Paulista, Bruno Rodrigues, Lázaro (empréstimo), Aníbal Moreno, Rômulo e Felipe Anderson (sem custos). Somadas, as contratações chegam aproximadamente a R$ 90 milhões investidos.

O Flamengo contratou em menos quantidade (quatro), mas gastou mais. De La Cruz, Léo Ortiz, Carlinhos e Viña custaram em torno de R$ 166 milhões aos cofres rubro-negros.

De la Cruz foi a grande contratação do Flamengo em 2024 (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

ORÇAMENTOS

Em 2023, o Palmeiras arrecadou R$ 839 milhões, tendo conquistado três títulos (Supercopa do Brasil, Paulistão e Brasileirão) no ano. O Flamengo faturou R$ 1,37 bilhão, sem taças levantadas. São cerca de R$ 400 milhões de diferença.

O Verdão projeta uma arrecadação de R$ 880 milhões em 2024, e o Rubro-Negro planeja faturar R$ 1,15 bilhão.

Leila Pereira é a mandatária do Verdão (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

ELENCOS

Tanto Flamengo quanto Palmeiras preservaram a base da última temporada e tiveram saídas pontuais no elenco. Na última Data Fifa, o Rubro-Negro teve seis atletas convocados para seleções: Fabrício Bruno e Ayrton Lucas (Brasil); Matías Viña, Arrascaeta, De La Cruz e Varela (Uruguai). No Verdão, Murilo e Endrick foram chamados por Dorival Jr, e Richard Ríos reforçou a seleção da Colômbia.