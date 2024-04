Palmeiras x Flamengo: vidente crava favorito e aponta marcadores de gols no jogo

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (20), no Allianz Parque (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Multicampeões nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro. Através do canal no Youtube, a vidente Lavínia Costa apontou favoritismo para o Rubro-Negro no jogo no Allianz Parque.

Para a vidente, que tem mais de 60 mil inscritos, o Palmeiras terá "força" e "boa energia" no jogo, mas irá desperdiçá-la. Já o Rubro-Negro terá "inteligência" e "estratégia" para vencer o jogo, além de ter dois jogadores com destaque no duelo.

Lavínia ainda apontou que jogadores com as iniciais "D", "R" e "L" tem grandes chances de marcar gols na partida. O Flamengo busca a terceira vitória seguida no torneio, enquanto o Palmeiras quer se recuperar da derrota para o Internacional.