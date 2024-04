Lembra? Última visita de Tite no Allianz Parque teve vitória do Palmeiras em Dérbi

Cleiton Xavier celebra gol em cima do Corinthians de Tite (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 21/04/2024 - 07:09 • São Paulo

O Palmeiras encara o Flamengo neste domingo (21), no Allianz Parque, em jogo válido pela 3ª rodada do Brasileirão 2024 e o duelo entre Abel Ferreira e Tite é um dos ingredientes principais da partida.

O técnico do Flamengo volta a encarar o Palmeiras no Allianz Parque após oito anos e o torcedor palmeirense espera que Tite saia da casa do Verdão igual após a sua última visita no estádio: derrotado.

Comandando o Corinthians pelo Brasileirão de 2016, Tite perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras de Cuca, que terminaria aquele Brasileiro como campeão nacional após 22 anos.

Aquele foi o último jogo de Tite pelo maior rival do Palmeiras antes do técnico confirmar que seria o novo comandante da Seleção Brasileira, onde ele ficou por seis anos e comandou o Brasil por duas Copas do Mundo.

Este será o segundo duelo entre Tite e Abel Ferreira na carreira dos dois treinadores. O primeiro encontro foi pelo Brasileirão de 2023, quando o Flamengo saiu vencedor no Maracanã, por 3 a 0.