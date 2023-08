Com 2,44 gols por jogo, o Campeonato Brasileiro 2023 vem tendo a sua maior média de bolas na rede desde a edição de 2020, que terminou com 2,48 tentos anotados por confronto. E a bola não tem entrado por acaso. O bom aproveitamento das equipes tem passado bastante pela eficiência dos atacantes. Dos quatro principais artilheiros da Série A até agora, todos possuem uma taxa de conversão igual ou superior a 20%. Ou seja, um gol a cada cinco tentativas - ou até menos.



O mais efetivo até agora é também o maior goleador: Tiquinho Soares. O centroavante do Botafogo, time que lidera o Brasileirão com folga, já marcou 13 vezes na competição e precisou de apenas 51 tentativas para isso, um aproveitamento de 25,5% das chances que teve.



Quem mais se aproxima do artilheiro do Glorioso é Marcos Leonardo, do Santos. Autor de um dos gols do Peixe na vitória de virada sobre o Grêmio, neste domingo, o atacante assumiu a vice-artilharia da disputa, empatando com Vitor Roque, do Athletico Paranaense, e Deyverson, do Cuiabá. Todos estufaram as redes em oito oportunidades, porém, o santista precisou de somente 36 finalizações, enquanto que o jovem do Furacão arrematou 40 vezes e o experiente jogador, ex-Palmeiras, arriscou em 38 oportunidades.



Entre os principais artilheiros deste Campeonato Brasileiro, apenas os quatro alcançaram a marca dos 20% - ou mais. O que explica bem as colocações na briga pelo título de artilheiro da competição.



ARTILHEIROS MAIS EFICIENTES DO BRASILEIRO

- % de gols em relação ao número de finalizações | Jogadores com 7 gols ou mais

- Dados Sofascore



1º - Tiquinho Soares - Botafogo - 25,5%

2º - Marcos Leonardo - Santos - 22,2%

3º - Deyverson - Cuiabá - 21%

4º - Vitor Roque - Athletico-PR - 20%

5º - Cano - Fluminense - 14,9%

Roger Guedes - Corinthians - 14,9%