Maior artilheiro do Flamengo neste século, Gabigol subiu mais um degrau no ranking dos goleadores do clube em todos os tempos. Autor do primeiro gol do time na vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba, neste domingo, no Couto Pereira, Gabriel Barbosa chegou a 153 bolas na rede desde que chegou à Gávea, em 2019. O atacante agora ocupa a 7ª colocação na lista, estando empatado com Leônidas da Silva, o Diamante Negro.



O atual camisa 10 rubro-negro tem 20 gols anotados neste ano. No elenco, apenas Pedro, com 27, marcou mais vezes em 2023. Essa, inclusive, é a 8ª temporada do jogador - de 11 como profissional - estufando as redes adversárias ao menos 20 vezes.



Além de avançar na artilharia geral do clube, Gabi subiu um degrau também no ranking dos maiores goleadores da história do Campeonato Brasileiro. Este foi seu gol de número 109 na Série A, o que o coloca na 12ª colocação, empatado com o experiente Wellington Paulista, que aos 40 anos de idade defende o América Mineiro.



MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO FLAMENGO



1° - Zico - 509 gols em 730 partidas

2° - Dida - 264 gols em 357 partidas

3º - Henrique Frade - 216 gols em 411 jogos

4º - Pirillo - 204 gols em 237 partidas

5º - Romário - 204 gols em 240 jogos

6º - Jarbas - 154 gols em 380 jogos

7º - Gabigol - 153 gols em 255 jogos

Leônidas da Silva - 153 gols em 149 partidas

9º - Bebeto - 151 gols em 307 partidas

10º - Zizinho - 146 gols em 318 partidas



MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO CAMPEONATO BRASILEIRO



1º - Roberto Dinamite - 190 gols em 328 jogos

2º - Fred - 158 gols em 343 jogos

3º - Romário - 154 gols em 251 jogos

4º - Edmundo - 153 gols em 316 jogos

5º - Zico - 135 gols em 249 jogos

6º - Diego Souza - 130 gols em 472 jogos

7º - Túlio - 129 gols em 241 jogos

8º - Serginho Chulapa - 127 gols em 184 jogos

Dadá Maravilha - 127 gols em 240 jogos

10º - Washington - 126 gols em 201 jogos

11º - Luís Fabiano - 116 gols em 212 jogos

12º - Gabigol - 109 gols em 234 jogos

Wellington Paulista - 109 gols em 439 jogos

14º - Paulo Baier - 108 gols em 404 jogos

15º - Alecsandro - 105 gols em 330 jogos