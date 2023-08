Aos 36 anos de idade, ídolo do Olympique de Marseille, Dimitre Payet é o novo reforço do Vasco. O acerto com o francês foi anunciado neste domingo, e o jogador é esperado no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira. O atleta chega para ser o camisa 10 do time na reta final do Brasileirão e terá como missão municiar o ataque vascaíno, o pior do campeonato até o momento com apenas 13 gols marcados. Essa, no entanto, é uma especialidade do meia.



Nas últimas 12 temporadas, Payet deu mais assistências do que fez gols. E olha que não foram poucas as bolas na rede. Neste período, atuando por Lille, West Ham e Marseille, Dimitri marcou 112 vezes e serviu seus companheiros em 119 oportunidades, tendo entrado em campo em 480 partidas - a grande maioria pelo Olympique.



No Campeonato Francês 2022/2023, o meia teve, inclusive, a segunda maior média de passes decisivos por 90 minutos em campo entre os jogadores que atuaram em pelo menos dez jogos na competição. Com uma média de 3,3, Payet ficou à frente de nomes como Messi (3,01), Neymar (2,84) e Mbappé (1,79).



Reserva do Olympique no último ano, o meia anotou 4 gols - dois em seus dois últimos jogos - e deu 3 assistências, mesmo tendo jogado apenas 959 minutos. Na temporada anterior, quando foi titular, Payet havia estufado as redes 16 vezes e dado 13 passes para gol.



MAIORES MÉDIAS DE PASSES DECISIVOS NA LIGUE 1 22/23

- Dados Sofascore

- Jogadores com mais de 10 jogos | média por 90 minutos em campo



1º - Cabella - Lille - 3,59

2º - Payet - Marseille - 3.33

3º - Cherki - Lyon - 3,26

4º - Doucouré - Lorient - 3,21

5º - Honorat - Brest - 3,18