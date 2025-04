Mirassol x Atlético-MG: equipes estão escaladas para o confronto

Mirassol e Atlético-MG estão escalados para o confronto de logo mais. As equipes entram em campo pela 6ª rodada do Brasileirão, às 18h30 (de Brasília), no Maião.

⚽ ESCALAÇÕES

MIRASSOL

Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Yago Felipe, Negueba, Danielzinho e Edson Carioca; Cristian.

Sem Leo Gamalho, Rafael Guanaes manda uma escalação parecida com a que iniciou contra o Juventude.

ATLÉTICO

Everson; Natanael; Vitor Hugo, Junior Alonso; Rômulo; Alan Franco, Rubens, Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.

Cuca perdeu um dos mais importantes jogadores do elenco antes da partida. Lyanco teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda após sentir dores no treino de sexta-feira e fica fora da partida.

Gabriel Menino por sua vez, após os resultados dos exames teve constatada lesão no ligamento colateral medial.

DM do Galo: Arana (lesão muscular coxa direita), Lyanco (lesão no músculo adutor da coxa esquerda) Gabriel Menino (lesão no ligamento colateral medial), Igor Gomes (fratura no dedo 5 da mão esquerda), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).

O Mirassol vem de empate em 2 a 2 com o Juventude na última rodada. A equipe paulista ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com seis pontos. Até aqui, o Mirassol foi derrotado apenas na primeira rodada, desde então foram uma vitória e três empates.

O Atlético tem um ponto a menos e abre o Z4 da competição. O Galo é o 17º colocado. Apesar disso, o clube mineiro vem de sua primeira vitória no Brasileirão, após derrotar o Botafogo por 1 a 0, no Mineirão.

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X ATLÉTICO

6ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Sábado, 26 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maião, em Mirassol (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)