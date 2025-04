O Atlético-MG segue com alto número de lesionados na temporada. O Galo anda tendo um revezamento no departamento médico. Enquanto alguns voltam, outros novos nomes se lesionam, mantendo o grande número de desfalques atleticanos.

Atualmente o departamento médico do Galo conta com sete atletas, são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Gabriel Menino (entorse no joelho / vai passar por exames), Igor Gomes (fratura no dedo 5 da mão esquerda), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).

Alan Franco está de volta, o meia viajou para São José do Rio Preto para encontrar a delegação atleticana para a partida contra o Mirassol, mas é pouco provável que comece jogando. Com essas lesões, Cuca vem tendo que relacionar jovens para compor o banco de reservas.

Contra o Caracas além dos lesionados, Hulk e Scarpa também foram desfalques, mas retornam para o próximo jogo. Com isso, Cuca não teve muitas opções na Sul-Americana e colocou os garotos para jogarem ao longo da partida.

Falta de elenco?

Boa parte da torcida do Atlético reclama do elenco montado pela diretoria para a temporada. Cuca também ja expressou descontentamento com o tamanho do grupo de jogadores que possui.

Após o jogo contra o Caracas, Victor Bagy, diretor de futebol atleticano comentou sobre elenco. O cartola atleticano diz que enxerga como críticas que surgiram pela fase do time, para Victor não haviam comentários sobre o elenco na boa fase mineira.

Victor Bagy do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

- Muitos se questionam a respeito sobre elenco, sobre reposições, mas o futebol é dinâmico e quando nós tínhamos 9 vitórias seguidas no Campeonato Estadual, Copa do Brasil, nós tínhamos um grande elenco. Então o futebol é dinâmico, as coisas mudam rapidamente, o fato é que estamos tendo alguns problemas em relação a desfalques também, hoje eram pelo menos 6 desfalques, e é algo que a gente passou ano passado também.