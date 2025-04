Atlético-MG fará primeiro jogo contra o Mirassol em sua história

Atlético-MG e Mirassol vão estrelar um confronto inédito no futebol brasileiro. Os mineiros e os paulistas jamais se enfrentaram nas centenárias histórias de ambos os clubes. O jogo deste sábado marca a primeira partida entre eles.

O Mirassol está disputando a primeira Série A de sua história. Apesar disso, os clubes não se cruzaram nem na Série B, nem na Copa do Brasil. O ano de 2025 ainda se torna mais especial por ser o centenário do clube paulista.

O Galo precisa vencer para sair do Z4 e não deixar a parte de cima da tabela abrir grande vantagem. Atualmente, o Atlético é 17º colocado, com cinco pontos somados, um a menos do que o Mirassol, que ocupa a 11ª colocação.

Provável time

Cuca deve mandar força máxima que tem disponível. Ainda com muitos desfalques no DM, o treinador do Atlético pode ganhar o reforço de Alan Franco. Além do meio campista, Hulk e Scarpa também reforçam o grupo do Galo.

Atualmente o departamento médico do Galo conta com sete atletas, são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Gabriel Menino (entorse no joelho / vai passar por exames), Igor Gomes (fratura no dedo 5 da mão esquerda), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).

PROVÁVEL ATLÉTICO

Everson; Natanael; Lyanco, Junior Alonso; Caio Paulista (Rubens); Alan Franco, Rubens (Fausto Vera), Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.

Confira as informações do jogo entre Mirassol e Atlético pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X ATLÉTICO

6ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Sábado, 26 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maião, em Mirassol (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)