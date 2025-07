AO VIVO: Acompanhe a sexta-feira (11) do mercado da bola no futebol brasileiro

A nova janela de transferências do futebol brasileiro foi oficialmente aberta nesta quinta-feira, e os clubes terão até o dia 2 de setembro para registrar reforços para a sequência da temporada. O destaque até o momento é o Palmeiras, que realizou a contratação mais cara da janela até agora: o atacante paraguaio Ramón Sosa, adquirido por 12,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 80,3 milhões, junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Acompanhe ao longo do dia, ao vivo, as movimentações do Mercado da Bola no Lance!.

O Atlético-MG trabalha para reforçar o elenco e já conta com o retorno de Isaac. O clube negocia a chegada do meia Reinier, do Real Madrid, e demonstra interesse no volante Juan Portilla, do Talleres. A tentativa de contratar Fred, do Fenerbahçe, não avançou. Fausto Vera e Renan Santana estão de saída.

No Bahia, a principal movimentação foi a compra definitiva de Kayky, que assinou contrato até 2029. O clube também renovou os vínculos do técnico Rogério Ceni e do atacante Jota. Kauã Davi deixou o elenco.

O Botafogo anunciou Davide Ancelotti como novo treinador e fechou com o meia Jordan Barrera, do Junior Barranquilla. A chegada do lateral Kadu, do Remo, depende apenas da assinatura de contrato. O clube negocia com o zagueiro Dantas, do Novorizontino, e com o atacante Luis Guilherme, do West Ham. A tentativa por Abner, do Juventude, não avançou. Saíram Elias Manoel, Igor Jesus, Jair e Kawan.

O Red Bull Bragantino contratou o zagueiro Gustavo Marques, ex-Benfica, e conta com o retorno de Bruninho. Tem interesse no lateral JP Chermont, do Santos, enquanto Douglas Mendes e Realpe estão deixando o clube.

O Ceará trabalha para reforçar o elenco, mas ainda não anunciou nomes. O executivo de futebol Lucas Drubscky confirmou que o clube busca até três contratações. Alejandro Martínez, Lelê, Léo Rafael e Recalde já saíram.

O Corinthians tem interesse no atacante Carlos Vinícius, que está sem clube, e tentou a contratação de Biel, do Sporting, sem sucesso. Giovane, Igor Coronado e Palacios deixaram o elenco.

O Cruzeiro negocia a contratação do atacante Gabri Martínez, do Braga, e tem interesse nos zagueiros Brayan Medina (América de Cali), Valentin Gómez (Vélez) e Victor Gabriel (Inter).

O Flamengo está em tratativas para contratar o meia Carrascal, do Dínamo Moscou, e observa os atacantes Colidio, do River Plate, e Vlahovic, da Juventus. Mikey Johnston, do West Bromwich, não virá. Gerson e Wesley estão de saída.

O Fluminense ainda não anunciou reforços. John Kennedy pode retornar ao clube após empréstimo ao Pachuca, enquanto Arias tem chances de ser negociado com o futebol europeu.

O Fortaleza contratou os atacantes José Herrera e Adam Bareiro, ex-Argentinos Juniors e River Plate, respectivamente, e teve o retorno de Ryan Guilherme. Negocia com Jalil Elias, do Johor, e observa Echeverría (León) e Rodrigo Herrera (Defensa y Justicia). Deixaram o clube Dylan Borrero, Felipe Jonatan, Lucas Sasha, Pedro Augusto e Pol Fernández.

O Grêmio conta com o retorno de Carballo e negocia com o zagueiro Adryelson, do Lyon. O clube também tem interesse em Danilo Barbosa, do Botafogo, mas a negociação por Caíque, do Juventude, não foi adiante.

Já o rival Internacional anunciou o lateral Alan Benítez, ex-Cerro Porteño, e negocia com os volantes Alan Rodríguez (ex-Argentinos Juniors) e Juan Portilla (ex-Talleres). O nome de Matías Rojas, do River, é especulado. Gabriel Carvalho, Henrique Menke, Nathan Santos e Rogel estão de saída.

O Juventude se reforçou com Hudson (volante ex-Portuguesa), Lucas Fernandes (meia ex-Portimonense), Marcelo Hermes (lateral ex-Criciúma) e Rafael Bilu (atacante ex-Guarani). Gabriel Veron está por detalhes para assinar. Gatito Fernández (Cerro Porteño) está em negociação, mas o acerto com Yonatan Rodríguez (Nacional-URU) não avançou. Abner e Vitor Pernambuco saíram.

O Mirassol acertou com o lateral Felipe Jonatan, ex-Fortaleza. Luiz Filipe e Zé Vitor deixaram o clube. O Palmeiras, além da contratação de Ramón Sosa, oficializou a saída de Estêvão.

O Santos trouxe o lateral Igor Vinicius (ex-São Paulo) e o volante Willian Arão (ex-Panathinaikos). O clube tenta a contratação de Brian Rodríguez (América-MEX) e viu Ed Carlos, Gabriel Veron e Kevyson saírem.

Na zona de rebaixamento, o Sport acertou com o goleiro Gabriel Vasconcelos (ex-Vitória), o atacante Ignacio Ramírez (ex-Newell’s), o lateral Kevyson (ex-Santos) e o volante Pedro Augusto (ex-Fortaleza). O clube negocia com Lucas Oliveira (Vasco) e Matheusinho (ex-Santa Clara). Houve várias saídas, incluindo Antônio Carlos, Dalbert, Du Queiroz e Gustavo Maia.

O São Paulo negocia com o atacante Gonzalo Tapia, do River Plate, mas não avançou com Biel, do Sporting. Igor Vinicius, Liziero, Matheus Alves e Ruan deixaram o clube.

O Vasco contratou o volante Thiago Mendes, ex-Lille, e demonstra interesse nos atacantes Alan Minda (Cercle Brugge), Andres Gómez (Rennes), Félix Correia (Gil Vicente) e Helinho (Toluca). Erick Marcus, Jean David, Lucas Eduardo, Lucas Oliveira e Payet saíram.

Por fim, o Vitória acertou com o técnico Fábio Carille e os jogadores Renzo López (ex-Al-Fayha), Rúben Rodrigues (ex-Oxford United) e Thiago Couto (ex-Sport). A tentativa por José Welison, do Fortaleza, foi frustrada. Deixaram o clube Bruno Xavier, Fau, Gustavo Mosquito, Janderson e Wellington Rato.