Julgamento da partida entre São Paulo e Fluminense ganha novo capítulo

Calleri e Thiago Santos em Fluminense x São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

A polêmica sobre a partida entre São Paulo e Fluminense no Maracanã, no dia 1 de stembro, pelo Brasileirão, ganhou mais um capítulo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou o efeito suspensivo de Paulo César Zanovelli e o árbitro está apto a apitar jogos do Campeonato Brasileiro novamente.

➡️Ranking atualizado das torcidas dos clubes em redes sociais; confira a posição do seu time

O lance que originou o pedido de anulação da partida por parte do São Paulo foi imediatamente antes do primeiro gol do Fluminense, marcado por Kauã Elias. Na jogada, Calleri e Thiago Santos se envolvem em uma disputa de bola e uma falta foi marcada a favor do Time Carioca. Paulo César dá a vantagem. Mas Thiago Silva toca com a mão na bola, bate a falta e, na sequência, o Clube de Laranjeiras abre o placar.

A reclamação do Tricolor Paulista foi de que a ação de Thiago Silva deveria ter sido considerada como toque de mão e, por isso, o gol deveria ter sido anulado.

- Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dei sinal de falta. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal - disse Paulo César Zanovelli.

Árbitros e capitães na partida entre Fluminense e São Paulo (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

A revolta dos jogadores dentro de campo se tornou um pedido de impugnação da partida nos tribunais. O julgamento acontece nesta sexta-feira (11).

O árbitro, agora com efeito suspensivo, tinha sido denunciado com base no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê a punição aos árbitros que “deixem de observar as regras da modalidade”, com suspensão de até 120 dias e multa.