Internacional e São Paulo se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 21h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Finalista da Copa do Brasil, o Tricolor deve ter uma equipe alternativa. No confronto do primeiro turno, o time paulista levou a melhor: 2 a 0 no Morumbi.