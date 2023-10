CLIMA DE FESTA NO TRICOLOR



O Tricolor chega embalado após se classificar à final da Libertadores. Este, inclusive, será o reencontro com a torcida após a virada sobre o Inter no Beira-Rio. No Brasileirão, a equipe de Fernando Diniz busca uma reação depois da derrota de 3 a 0 para o Cuiabá, na última rodada.



+ Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2023