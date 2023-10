O Athletico busca se recuperar no Brasileirão após perder para o rival Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira. Caso vença a partida, o Furacão reduz a diferença para o Bragantino e cola no G4. O técnico interino Wesley Carvalho contará com os retornos de Victor Bueno e Pablo para o duelo. Ambos cumpriram suspensão na última rodada.