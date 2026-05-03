O executivo de futebol Marcelo Paz, do Corinthians, fez duras críticas à arbitragem da derrota por 2 a 1 diante do Mirassol, neste domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o técnico Fernando Diniz chegou a chamar o árbitro de "mascarado".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A partida foi marcada por lances polêmicos, sob comando de Matheus Delgado Candançan (SP). O primeiro ocorreu na expulsão de Edson Carioca, que recebeu cartão vermelho após falta em Matheus Pereira. O VAR, comandado por Márcio Henrique de Góis (SP), recomendou a revisão e a expulsão acabou anulada.

O segundo lance polêmico foi o pênalti marcado para o Mirassol. Após jogada de Carlos Eduardo, Candançan assinalou falta de Matheus Bidu no atacante do Leão. Mesmo com muitas reclamações da equipe corintiana, a penalidade foi mantida.

continua após a publicidade

Por fim, o Corinthians acusa uma falta em Rodrigo Garro na jogada que antecedeu o segundo gol do Mirassol.

— Por coincidência ou não, todos os lances foram ruins para o Corinthians. Primeiro, a expulsão do centroavante do Mirassol, o Edson Carioca, que, ao meu ver, poderia ter se mantido a decisão de campo, a sensibilidade do árbitro, mas o VAR pediu revisão. Depois, veio um pênalti discutível, totalmente discutível, e prevaleceu a decisão de campo dessa vez, o VAR não chamou, prejuízo para o Corinthians. Se tivesse chamado, talvez seria revisto — disse Marcelo Paz em zona mista.

— E outro lance, esse sim totalmente indiscutível, no segundo gol do Mirassol, onde teve um pisão do Shaylon no Garro. Falta clara que o VAR deveria ter chamado, já que interferiu no lance e saiu o gol do Mirassol — seguiu.

continua após a publicidade

Marcelo Paz ainda questionou decisões do STJD por punições ao elenco do Corinthians por reclamações à arbitragem e, quando outros atletas de outras equipes se manifestam, não haver o mesmo tratamento.

— Novamente viemos aqui falar sobre isso, é ruim reiterar prejuízos para o Corinthians. Todo mundo viu o que aconteceu. Quero reforçar também, aí foge um pouco da arbitragem, mas o Hugo, nosso goleiro, foi punido por dar entrevistas, por uma fala. Pegou dois jogos e depois reduziu. E outros jogadores de outras equipes tiveram falas até mais acintosas, e o tribunal de cara absolveu. Temos que deixar esse questionamento. Fazemos parte da mesma competição, os critérios precisam ser os mesmos. Não vamos deixar de falar. De forma educada, mas com firmeza, deixando claro nossa insatisfação — comentou.

Marcelo Paz finalizou o pronunciamento dizendo que o Corinthians, mesmo com viagem à Colômbia pela Libertadores, vai designar um representante na reunião de arbitragem da CBF.

— Amanhã tem reunião de arbitragem, o Corinthians vai participar como sempre, estaremos em voo para a Colômbia, mas vamos designar alguém que nos represente, que fale o necessário e busque explicações sobre os erros de hoje — finalizou.

Corinthians foi derrotado no Brasileirão (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Corinthians no Brasileirão

Com o resultado, o Corinthians entrou na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 15 pontos, somando três vitórias, seis empates e cinco derrotas, além de 10 gols marcados e 13 sofridos. A diferença no saldo de gols, inclusive, é o que empurrou o time para a zona de rebaixamento, já que tem a mesma pontuação que o Santos.

Agora, o Timão vira a chave. Na próxima quarta-feira (6), pela Libertadores, o Corinthians enfrenta o Santa Fe, fora de casa.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.