Diniz detona arbitragem e cobra ações após derrota do Corinthians: 'Absurdo'

O assunto na coletiva de imprensa do técnico Fernando Diniz passou muito pelas decisões da arbitragem na partida entre Mirassol e Corinthians, que terminou com vitória do time do interior paulista por 2 a 1. Com a bola rolando, o treinador chegou a chamar o juiz de "mascarado".

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Assim como Marcelo Paz, o treinador questiona as decisões de Matheus Delgado Candançan (SP). O primeiro apontamento ocorreu na expulsão de Edson Carioca, que recebeu cartão vermelho após falta em Matheus Pereira. O VAR, comandado por Márcio Henrique de Góis (SP), recomendou a revisão e a expulsão acabou anulada.

O segundo lance polêmico foi o pênalti marcado para o Mirassol. Após jogada de Carlos Eduardo, Candançan assinalou falta de Matheus Bidu no atacante do Leão. Mesmo com muitas reclamações da equipe corintiana, a penalidade foi mantida.

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O segundo lance polêmico foi o pênalti marcado para o Mirassol. Após jogada de Carlos Eduardo, Candançan assinalou falta de Matheus Bidu no atacante do Leão. Mesmo com muitas reclamações da equipe corintiana, a penalidade foi mantida.

— Eu acho que a arbitragem foi muito ruim hoje, errou tudo praticamente. Não deu cartão, parece que não tinha cartão no bolso. Os retardos de jogo ele pouco acelerou. Teve o lance da expulsão, o pênalti para mim discutível e o segundo gol foi falta clara no Garro. Como o VAR não chama? — comentou o treinador.

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— Péssima arbitragem. Nada para elogiar da arbitragem. Não fez o jogo andar, isso não justifica a derrota. Mirassol teve várias faltas para cartão amarelo. Muito mal hoje — questionou Fernando Diniz.

Por fim, o Corinthians acusa uma falta em Rodrigo Garro na jogada que antecedeu o segundo gol do Mirassol.

— Não sei se vocês prestaram atenção na falta que teve no Garro no segundo gol. É absurdo o cara não chamar. Chamou para tirar a expulsão e não chamou para anular o gol do Mirassol — ironizou.

Durante o pronunciamento de Marcelo Paz, o executivo informou que o Corinthians, mesmo com viagem à Colômbia pela Libertadores, vai designar um representante na reunião de arbitragem da CBF. Diniz comentou que espera ações da diretoria envolvendo o caso.

— O que der para fazer eu tenho certeza de que a diretoria vai agir para fazer. Não dá para ter uma arbitragem e o VAR como o de hoje — finalizou Diniz.

Corinthians perdeu para o Mirassol (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Corinthians no Brasileirão após derrota para o Mirassol

Com o resultado, o Corinthians entrou na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 15 pontos, somando três vitórias, seis empates e cinco derrotas, além de 10 gols marcados e 13 sofridos. A diferença no saldo de gols, inclusive, é o que empurrou o time para a zona de rebaixamento, já que tem a mesma pontuação que o Santos.

Agora, o Timão vira a chave. Na próxima quarta-feira (6), pela Libertadores, o Corinthians enfrenta o Santa Fe, fora de casa.

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