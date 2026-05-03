De novo? Diniz chama árbitro de Mirassol x Corinthians de 'mascarado'

A primeira etapa de Mirassol x Corinthians foi marcada por polêmicas de arbitragem. O Leão vai vencendo por 2 a 0, com gols de Carlos Eduardo e Edson Carioca pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Irritado com a arbitragem de Matheus Delgado Candançan (SP), o técnico Fernando Diniz chegou a chamar o árbitro de "mascarado". Àquela altura, o treinador queria falar com o juiz, mas não teve retorno ao ser chamado.

— O mascarado do c******. Ta com a cabeça desse tamanho. To te chamando e você não escuta — disse o treinador.

A arbitragem polêmica na primeira etapa aconteceu em dois lances: o primeiro foi na expulsão de Edson Carioca, que recebeu cartão vermelho após falta em Matheus Pereira. O VAR, no entanto, liderado por Márcio Henrique de Gois (SP), recomendou a revisão e o cartão vermelho foi retirado.

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O segundo lance polêmico foi o pênalti marcado para o Mirassol. Após jogada de Carlos Eduardo, Candançan marcou pênalti de Matheus Bidu no atacante do Leão. Mesmo com muitas reclamações do time corintiano, a penalidade foi mantida.

Para o consultor de arbitragem da Record, Salvio Spínola, o árbitro acertou em voltar atrás no cartão vermelho.

- Tem carrinho, excesso de força, passou do tom, mas ele desliza, não atinge com a sola da chuteira. Não é para vermelho - analisou o ex-árbitro sobre a polêmica de Mirassol x Corinthians.

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Corinthians vai perdendo do Mirassol (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Primeiro tempo de Mirassol x Corinthians

O primeiro tempo teve o Mirassol melhor no jogo e o Corinthians com dificuldades para criar jogadas ofensivas. O primeiro gol do time mandante saiu em pênalti de Matheus Bidu em Carlos, o que rendeu muitas reclamações por parte do time de Fernando Diniz. De qualquer maneira, a penalidade foi mantida e o próprio Carlos Eduardo converteu.

Ainda na primeira etapa, o Leão fez o segundo. Bem na partida, Carlos Eduardo fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Edson Carioca, que mandou para o gol e aumentou o placar para 2 a 0.

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