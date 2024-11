Estêvão ultrapassa Pedro e assume a artilharia do Brasileirão; veja lista

Estêvão em ação com a camisa do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 09/11/2024 - 06:45 • São Paulo (SP)

Principal destaque da vitória do Palmeiras sobre o Grêmio por 1 a 0 na última sexta-feira (8), no Allianz Parque, Estêvão chegou a 12 gols marcados na atual edição do Campeonato Brasileiro e se tornou o artilheiro isolado da competição. Com isso, o jovem atacante ultrapassou Pedro, do Flamengo, que sofreu lesão no ligamento do joelho esquerdo e não joga mais nesta temporada.

Ao todo, Estêvão acumula 20 participações diretas em gols nas 27 partidas que disputou pelo Brasileirão, com oito assistências – sendo também o líder neste quesito no campeonato. Em 2024, são 14 gols e 9 assistências em 41 aparições, números que garantiram convocação para a Seleção Brasileira.

- Tenho dado o meu melhor nos treinos e nos jogos. Tenho sido recompensado com gol, ajudando a equipe, Seleção Brasileira. Fico muito feliz - afirmou o jovem após a vitória do Palmeiras.

Presente na lista de Dorival Júnior, Estêvão estará à disposição da comissão técnica da Amarelinha para os duelos contra Venezuela e Uruguai, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Estêvão marcou na vitória do Palmeiras sobre o Grêmio e assumiu a artilharia do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Artilheiros do Brasileirão em 2024

1º lugar: Estêvão (Palmeiras) - 12 gols

2º lugar: Pedro (Flamengo) - 11 gols

3º lugar: Hulk (Atlético-MG) - 10 gols

4º lugar: Alerrandro (Vitória) - 9 gols

4º lugar: Yuri Alberto (Corinthians) - 9 gols

4º lugar: Lucas Moura (São Paulo) - 9 gols

4º lugar: Rapahel Veiga (Palmeiras) - 9 gols

4º lugar: Flaco López (Palmeiras) - 9 gols

4º lugar: Luciano (São Paulo) - 9 gols

4º lugar: Vegetti (Vasco) - 9 gols