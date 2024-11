Estêvão aposta em arrancada após assumir artilharia do Brasileirão: ‘até o fim’

Com gol de Estêvão, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0 na última sexta-feira (8), no Allianz Parque, e encurtou para três pontos a distância para o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro.

Novo artilheiro do Brasileirão com 12 gols, um à frente de Pedro, do Flamengo, Estêvão comemorou o resultado positivo e afirmou que o Verdão segue vivo na luta pelo tricampeonato brasileiro.

- A gente tem trabalhado bastante. A gente sabe do momento que a gente vive, tentamos dar alegria para o torcedor em campo, para a gente mesmo. Ficamos muito felizes com a vitória, por ter ajudado a equipe. Espero que a gente venha a seguir esse caminho até o fim do campeonato - disse Estêvão

- Só tenho a agradecer a Deus por esse momento. Se não fosse ele não teria capacidade de estar aqui, tenho dado o melhor nos treinos, no jogo, tenho sido recompensado com gol ajudando a equipe, a seleção brasileira - completou.

O atacante, no entanto, será desfalque no próximo compromisso da equipe. Estêvão recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Bahia no dia 20 de novembro, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Estêvão marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Grêmio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nesta Data Fifa, Estêvão estará à disposição da comissão técnica para as partidas contra a Venezuela, fora de casa, e Uruguai, em Salvador.