No próximo domingo (13), às 17h30, o Grêmio receberá o Flamengo, em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão. Para o goleiro Tiago Volpi, em particular, o confronto contra os cariocas traz excelentes recordações, que ele espera reviver agora vestindo as cores gremistas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em novembro de 2020, quando defendia o São Paulo, o camisa 1 teve uma das maiores atuações na carreira ao ajudar sua equipe a vencer o Rubro-Negro em pleno Maracanã por 4 a 1, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Na ocasião, mesmo saindo atrás no placar, o São Paulo conseguiu a virada com gols de Tchê Tchê, Brenner e dos ex-gremistas Reinaldo e Luciano. Durante a partida, Volpi brilhou ao defender dois pênaltis - um de Bruno Henrique, no primeiro tempo, e outro de Pedro, no começo da etapa final. Para coroar sua grande exibição, o goleiro ainda fez um belo lançamento para o gol de Luciano, aos 36 minutos do segundo tempo, decretando a goleada são-paulina no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

- Foi realmente um dia mágico, ainda mais sendo no Maracanã, o maior templo do futebol, e contra aquele Flamengo, que vinha de uma temporada de 2019 em que haviam ganhado tudo com muita autoridade. É uma atuação que guardo com muito carinho, e que na época nos manteve na liderança - relembrou Tiago Volpi.

As defesas de pênaltis, aliás, são uma especialidade do arqueiro gremista, que neste ano alcançou a marca de 38 cobranças defendidas na carreira. Desde que chegou ao clube, em fevereiro, Volpi já mostrou rápida adaptação e foi decisivo na primeira fase da Copa do Brasil, ao defender uma cobrança e converter a sua contra o São Raimundo, e na semifinal do Gauchão, com mais duas defesas e outro gol marcado contra o Juventude.

continua após a publicidade

Em sua escalação na partida de 2020, o Flamengo contava com Filipe Luís como lateral- esquerdo. Atualmente, ele é o treinador do Rubro-Negro e, apesar do revés no meio de semana pela Libertadores, ainda não sofreu derrotas no Brasileirão deste ano. Tiago Volpi falou sobre o comandante adversário e projetou o duelo do próximo domingo.

- O Filipe Luís vem fazendo um grande trabalho. Como jogador, ele dispensava comentários e teve uma carreira extremamente vitoriosa, e agora é um dos treinadores mais promissores do país. Todos sabem da força do Flamengo, mas estaremos em casa, com o apoio do torcedor tricolor e vamos tratar de impor nosso jogo para buscar mais uma vitória e termos um bom arranque no campeonato - analisou o goleiro, que já disputou 11 jogos pelo Grêmio.