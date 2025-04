Atlético-MG e Vitória estão escalados para a partida de logo mais. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela terceira rodada do Brasileirão.

O Atlético tem dois importantes desfalques entre os titulares. Lyanco está suspenso após ter sido expulso contra o São Paulo na última rodada. No meio de campo, Alan Franco está fora por conta de uma entorse no joelho direito.

O Vitória não conta com o comandante Thiago Carpini, que foi expulso contra o Flamengo e está suspenso nesta rodada. Estephano Djian é quem comanda a equipe nesta partida. O goleiro reserva Gabriel está lesionado. Renato Kayzer passa por recuperação física, e ainda não estreou.

Veja a escalação do Atlético

O Atlético está escalado com Everson; Natanael, Iván Román, Junior Alonso e Guilherme Arana; Rubens, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

Veja a escalação do Vitória

O Vitória começa a partida com Lucas Arcanjo; Rpul Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Erick, Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Janderson e Gustavo Mosquito

O Atlético é o 19º colocado do Brasileirão. O Galo estreou na competição com derrota para o Grêmio por 2 a 1. O clube mineiro perdeu muitas oportunidades e foi derrotado. Na 2ª rodada, o Atlético empatou com o São Paulo em 0 a 0, novamente perdendo muitas oportunidades.

O Vitória repete o filme dramático do Brasileirão do ano passado, quando começou muito mal e chegou a ficar as oito rodadas iniciais sem saber o que é vencer. Agora, sob o comando de Thiago Carpini, o time tentar voltar aos trilhos e conquistar os primeiros pontos no Brasileirão, já que perdeu para Juventude e Flamengo nas duas primeiras rodadas.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X VITÓRIA

3ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, dia 13 de abril, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)

🔎 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

4️⃣ Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)