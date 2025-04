A Independente, maior organizada do São Paulo, fez uma reunião no CT da Barra funda com os jogadores, comissão técnica e diretoria. A reunião começou às 17h e durou cerca de uma hora e 40 minutos.

A torcida anunciou que o encontro aconteceria nas redes sociais. Entre assuntos abordados, estiveram questões como cobranças para uma melhora de rendimento tendo em vista o desempenho recente do Tricolor nos últimos jogos.

De acordo com o comunicado da organizada, o entendimento é que o time estaria "sem foco" pelo o que foi mostrado até então. O São Paulo tomou um empate em jogo contra o Alianza Lima durante a semana - pela Libertadores -, e ainda não venceu no Campeonato Brasileiro.

- Em 2025 o SPFC está fora de foco, enquanto o são-paulino continua fazendo sua parte de forma extraordinária. Em gratidão, lealdade e respeito a você, a Independente que conduz também vai cobrar. Todos devem explicações: serão cobrados diretoria, comissão técnica e elenco - escreveu a organizada nas redes sociais.

O São Paulo volta a campo neste domingo (13), contra o Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Suspenso, o técnico Luis Zubeldía não estará à beira do campo, mas segue sob forte pressão.

Nos últimos jogos, deixou o gramado sob vaias e gritos de protesto da torcida. Internamente, o elenco reconhece que o rendimento está abaixo do esperado.

(Foto: Izabella Giannola / Lance!)